Visites du château d’Avrilly les 19 et 20 septembre 2026, Château d’Avrilly, Trévol

Informations pratiques

Visites du château d’Avrilly les 19 et 20 septembre 2026 19 et 20 septembre Château d’Avrilly Allier

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites de l’intérieur du château

Visites exceptionnelles de 4 chambres classées Monument Historique par le propriétaire

Visites de la Régie d’Avrilly, de ses écuries et de sa buanderie

Circuits audioguidés : Historique des extérieurs du château, Grand canal, Île aux oiseaux

Les visites intérieures sont organisées par groupes de 15p maximum toutes les ½ heures, sur réservation en ligne via la plateforme ADDOCK ou à l’arrivée.

Infos pratiques sur chateauavrilly.com ou au 04 70 42 61 13

Château d’Avrilly Château d’Avrilly 03460 Trévol Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 42 61 13 http://www.chateauavrilly.com Le domaine d’Avrilly se compose de différents bâtiments : le château aux deux visages, le pavillon-porche du XVIIe siècle, l’orangerie, les dépendances et les pavillons d’entrée datant du XIXe siècle. La façade la plus ancienne, du XVe siècle, tournée vers l’intérieur du parc, est représentative d’une architecture aux influences médiévales fortifiée, avec échauguettes, contreforts et pont-levis. Le Pavillon-porche fut construit au XVIIe siècle, par François Garnier, conseiller de Louis XIII. On y voit ses armoiries et son chiffre. La façade ouest du XIXe a été construite par l’architecte Moreau.

Imposante et majestueuse, elle séduit et intrigue le visiteur. Elle fait partie des grands travaux de transformation que le domaine a connus à cette époque avec la création du parc, des douves, des bassins, des pavillons d’entrée, des grilles et des dépendances. Les parcs et jardins du domaine d’Avrilly, d’une superficie de 100 hectares, dessinés par Achille Derchene, offrent une multitude d’ambiances, tant par la végétation que par la variété des pièces d’eau. RN7, 9km au nord de Moulins sur Allier

Visites de l’intérieur du château

©ABA