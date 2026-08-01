Bal des sapeurs-pompiers de Cassis Cassis
dimanche 23 août 2026 · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Bal des sapeurs-pompiers de Cassis
Dimanche 23 août 2026 à partir de 19h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le Bal des sapeurs-pompiers de Cassis aura lieu le 23 août 2026 à partir de 19h sur l’Esplanade Aristide Briand.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Cassis vous attend nombreux pour le bal. Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec ambiance festive, danse et bonne humeur seront au rendez-vous ! .
Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Cassis Firefighters’ Ball will take place on August 23, 2026, starting at 7:00 p.m. on the Esplanade Aristide Briand.
L’événement Bal des sapeurs-pompiers de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Cassis
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