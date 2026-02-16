Les Accords de Cassis Cassis

Informations pratiques

Cassis

Les Accords de Cassis

Du mercredi 19 au samedi 22 août 2026. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-19

Du 19 au 22 août 2026, Cassis accueille la 3ème édition des Accords de Cassis. De nombreux concerts gratuits dans le village et des concerts de prestige le soir sous une tente berbère sur le port.

Conçu pour être accessible à tous, le festival propose deux ambiances complices le jour, 6 concerts gratuits et le soir, place à l’émerveillement avec les 4 concerts de prestige qui

promettent de prolonger la magie sous les étoiles.



PROGRAMME



Du 20 au 22 août 2 concerts gratuits en journée à 11h et 16h30 à la Villa Ariane, au jardin public ou Quai St Pierre.



Mercredi 19 août Concert d’ouverture

• 19h Happy hour Orchestre des Colibris (payant)

• 21h Concert prestige Marseille CNRS Big Bang invite Paul LAY et ses amis (payant)



Jeudi 20 août

• 19h Happy Hour Talents cachés (payant)

• 21h Concert prestige Fantaisie Romantique (payant)



Vendredi 21 août

• 19h Happy Hour BACH et son mystère (payant)

• 21h Concert prestige Une soirée avec … MOZART (payant)



Samedi 22 août Concert de clôture

• 19h Happy Hour Pierre DUPRAT chante JAZZY LOVE SONGS (payant)

• 21h Concert prestige SIRBA OCTET TANTZ ! (payant)



TARIFS

Concert prestige Plein tarif 25€ / Tarif réduit 13€.

Happy Hour Plein tarif 10€ / Tarif réduit 6€.

Voir conditions auprès de l’Office de Tourisme.

Billetterie à partir du 5 juillet Office de Tourisme www.otcassis.com 04 28 01 01 03



Programme sous réserve de modifications. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 info@ot-cassis.com

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English :

From August 19 to 22, 2026, Cassis will host the third edition of Les Accords de Cassis. There will be numerous free concerts in the village and prestigious evening concerts under a Berber tent on the harbor.

L’événement Les Accords de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis