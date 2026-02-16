Exposition Harmonie et contemplation par Laura Dreyer aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis
jeudi 20 août 2026 · Salles Voutées · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Exposition Harmonie et contemplation par Laura Dreyer aux Salles Voutées
Du 20/08 au 30/08/2026 du lundi au samedi de 12h30 à 22h. Le dimanche de 10h à 15h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-20
Du 20 au 30 août 2026, l’exposition Harmonie et contemplation par Laura Dreyer s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.
Artiste peintre autodidacte, Laura se passionne pour la peinture mais aussi pour la photographie en Nature et s’initie au vitrail et la sculpture.
Elle transmet à travers son travail, la Beauté de la Nature, invite à la contemplation dans un monde où tout va très vite et espère insuffler un moment de poésie.
L’Art Nouveau et la Nature sont ses principales sources d’inspiration.
Dates du 20 au 30 août 2026
Horaires du lundi au samedi de 12h30 à 22h, le dimanche de 10h à 15h
Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis
Entrée libre .
Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 art.lauradreyer@gmail.com
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English :
From August 20 to 30, 2026, the exhibition “Harmony and Contemplation” by Laura Dreyer will be on display in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon, in the heart of the village of Cassis.
L’événement Exposition Harmonie et contemplation par Laura Dreyer aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis
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