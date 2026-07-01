Informations pratiques

Montchevreuil

Bal du 14 juillet à Montchevreuil

RUE DE LA MAIRIE Montchevreuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026, bal du 14 juillet dans la cour de l’école de Bachivillers de 19h à 1h

DJ

Restauration sur place FOODTRUCK et BUVETTE

Lundi 13 juillet 2026, bal du 14 juillet dans la cour de l’école de Bachivillers de 19h à 1h

DJ

Restauration sur place FOODTRUCK et BUVETTE .

RUE DE LA MAIRIE Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr

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English :

Monday, July 13, 2026: Bastille Day dance in the courtyard of the Bachivillers School from 7:00 p.m. to 1:00 a.m.

DJ

Food and drinks available on site: FOOD TRUCK and REFRESHMENT STAND

L’événement Bal du 14 juillet à Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre