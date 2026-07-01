Bal du 14 juillet à Montchevreuil Montchevreuil
lundi 13 juillet 2026 · Montchevreuil
Informations pratiques
Montchevreuil
Bal du 14 juillet à Montchevreuil
RUE DE LA MAIRIE Montchevreuil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet 2026, bal du 14 juillet dans la cour de l’école de Bachivillers de 19h à 1h
DJ
Restauration sur place FOODTRUCK et BUVETTE
Lundi 13 juillet 2026, bal du 14 juillet dans la cour de l’école de Bachivillers de 19h à 1h
DJ
Restauration sur place FOODTRUCK et BUVETTE .
RUE DE LA MAIRIE Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr
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English :
Monday, July 13, 2026: Bastille Day dance in the courtyard of the Bachivillers School from 7:00 p.m. to 1:00 a.m.
DJ
Food and drinks available on site: FOOD TRUCK and REFRESHMENT STAND
L’événement Bal du 14 juillet à Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre