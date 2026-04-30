Ouistreham

Bal du 14 juillet

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le bal du 14 juillet sera animé par un concert du groupe Flashback, qui proposera un répertoire festif et entraînant pour faire danser le public. Une soirée conviviale et musicale pour célébrer la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et populaire.

Le bal du 14 juillet sera animé par un concert du groupe Flashback, qui proposera un répertoire festif et entraînant pour faire danser le public. Une soirée conviviale et musicale pour célébrer la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et populaire. .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

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English : Bal du 14 juillet

The 14 July ball will feature a concert by the group Flashback, with a festive, upbeat repertoire to get the crowd dancing. A friendly, musical evening to celebrate the bank holidays in a warm and popular atmosphere.

L’événement Bal du 14 juillet Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer