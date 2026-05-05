Coquillages et crustacés, Lieu de rdv donné à la réservation, Ouistreham
Coquillages et crustacés, Lieu de rdv donné à la réservation, Ouistreham jeudi 30 juillet 2026.
Coquillages et crustacés 30 juillet et 27 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T17:30:00+02:00 – 2026-07-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00
Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel ; puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied en toute sécurité. Immersion garantie ! A partir de 6 ans. Prendre des bottes ou des chaussures d’eau, un coupe vent et une tenue adaptée à la météo.
(1-4km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation OUISTREHAM Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel ; puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied …
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