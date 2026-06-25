Informations pratiques

Peyrehorade

Bal du 14 juillet

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Au programme de ce bal du 14 juillet:

a partir de 19h Arpège Orchestre . À 23h feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

Au programme de ce bal du 14 juillet:

a partir de 19h Arpège Orchestre . À 23h feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place. .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Bal du 14 juillet

Here’s what’s on the program for this July 14th dance:

Starting at 7:00 p.m., Arpège Orchestre. %C0 Fireworks at 11:00 p.m.

Refreshments and food available on site.

L’événement Bal du 14 juillet Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans