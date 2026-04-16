Bal du Printemps Cornus
Bal du Printemps Cornus samedi 18 avril 2026.
Cornus
Bal du Printemps
Cornus Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le printemps arrive… et la fête aussi. Alors venez nombreux partager un super moment avec nous
19h30 Apéro animé par la Pena del Fuego
23h00 Bal animé par Ultramix by DJ Jox
Et bien sûr, il y aura des assiettes saucisses frites pour combler les petits creux !
A la salle des fêtes .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie
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English :
Spring is here? and so is the party. So come and share a great time with us
L’événement Bal du Printemps Cornus a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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