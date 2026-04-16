Cornus

Bal du Printemps

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le printemps arrive… et la fête aussi. Alors venez nombreux partager un super moment avec nous

19h30 Apéro animé par la Pena del Fuego

23h00 Bal animé par Ultramix by DJ Jox

Et bien sûr, il y aura des assiettes saucisses frites pour combler les petits creux !

A la salle des fêtes .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie

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English :

Spring is here? and so is the party. So come and share a great time with us

L’événement Bal du Printemps Cornus a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)