Cornus

Concert de chorales

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Avec Hardy les Gars et Mescladis

Chants des chorales Hardy les Gars, choeur d’hommes de Fabrègues (34) et Mescladis choeurs d’hommes du Larzac.

Chants polyphoniques du monde.

A 17h30, en l’église de Cornus .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47

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English :

With Hardy les Gars and Mescladis

L’événement Concert de chorales Cornus a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)