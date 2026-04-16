Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de chorales Cornus

Concert de chorales Cornus

Concert de chorales Cornus samedi 18 avril 2026.

Ville : 12540 Cornus

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Cornus

Concert de chorales

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Avec Hardy les Gars et Mescladis
Chants des chorales Hardy les Gars, choeur d’hommes de Fabrègues (34) et Mescladis choeurs d’hommes du Larzac.
Chants polyphoniques du monde.
A 17h30, en l’église de Cornus   .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Hardy les Gars and Mescladis

L’événement Concert de chorales Cornus a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Cornus (Aveyron)