Concert de chorales Cornus
Concert de chorales Cornus samedi 18 avril 2026.
Cornus
Concert de chorales
Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Avec Hardy les Gars et Mescladis
Chants des chorales Hardy les Gars, choeur d’hommes de Fabrègues (34) et Mescladis choeurs d’hommes du Larzac.
Chants polyphoniques du monde.
A 17h30, en l’église de Cornus .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47
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English :
With Hardy les Gars and Mescladis
L’événement Concert de chorales Cornus a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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