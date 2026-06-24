Bal et Feu d’artifice Marcillac-la-Croisille
Bal et Feu d’artifice Marcillac-la-Croisille mardi 14 juillet 2026.
Marcillac-la-Croisille
Bal et Feu d’artifice
Plage du Camping Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet 2026 à Marcillac-La-Croisille
Bal avec DJ Arnaud et feu d’artifice !
Terrain de pétanque (gratuit)
Buvette et restauration sur place ( Foodtruck)
Organisé par Déclic’Anim .
Plage du Camping Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 94 72 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal et Feu d’artifice
L’événement Bal et Feu d’artifice Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Marcillac-la-Croisille (Corrèze)
- Apéritif Concert Marcillac-la-Croisille 7 juillet 2026
- Apéritif Concert au Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille 21 juillet 2026