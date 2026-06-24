Marcillac-la-Croisille

Bal et Feu d’artifice

Plage du Camping Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026 à Marcillac-La-Croisille

Bal avec DJ Arnaud et feu d’artifice !

Terrain de pétanque (gratuit)

Buvette et restauration sur place ( Foodtruck)

Organisé par Déclic’Anim .

Plage du Camping Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 94 72 33

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English : Bal et Feu d’artifice

L’événement Bal et Feu d’artifice Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières