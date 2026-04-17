Sorède

BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pique-nique républicain à partir de 19h dans les jardins de la mairie, avec animation musicale et bal.

Buvette.

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rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

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English :

Republican picnic from 7pm in the town hall gardens, with musical entertainment and dance.

Refreshment bar.

L’événement BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE