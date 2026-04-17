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BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède

BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède

BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède lundi 13 juillet 2026.

Adresse : rue de la caserne

Ville : 66690 Sorède

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sorède

BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Pique-nique républicain à partir de 19h dans les jardins de la mairie, avec animation musicale et bal.
Buvette.
  .

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04 

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English :

Republican picnic from 7pm in the town hall gardens, with musical entertainment and dance.
Refreshment bar.

L’événement BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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