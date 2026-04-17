BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède
BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède lundi 13 juillet 2026.
Sorède
BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN
rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pique-nique républicain à partir de 19h dans les jardins de la mairie, avec animation musicale et bal.
Buvette.
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rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04
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English :
Republican picnic from 7pm in the town hall gardens, with musical entertainment and dance.
Refreshment bar.
L’événement BAL ET PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN Sorède a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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