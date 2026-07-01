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AGENDA · Beaulon

Bal et repas Beaulon

lundi 13 juillet 2026 · Beaulon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Jardins de la mairie
Ville
03230 Beaulon
Département
Allier
Tarif

Beaulon

Bal et repas

Jardins de la mairie Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal et repas organisé par le comité des fêtes
  .

Jardins de la mairie Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 34 94 56  cdf.beaulon@gmail.com

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English :

Dance and dinner organized by the festival committee

L’événement Bal et repas Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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