AGENDA · Beaulon
Bal et repas Beaulon
lundi 13 juillet 2026 · Beaulon
Informations pratiques
Beaulon
Bal et repas
Jardins de la mairie Beaulon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal et repas organisé par le comité des fêtes
.
Jardins de la mairie Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 34 94 56 cdf.beaulon@gmail.com
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English :
Dance and dinner organized by the festival committee
L’événement Bal et repas Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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