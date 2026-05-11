Bal Folk Salle des Fêtes Bertrichamps

Bertrichamps

Bal Folk

Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La MJC de Bertrichamps organise son 5e bal folk ce samedi 13 juin à 21h. Ce bal s’adresse à tous. Il sera joué et chanté des danses de couples (polka, valses, scottish et mazurka) ainsi que des danses collectives ( chapeloise, maraîchine…) et des danses d’autres pays. Venez nombreux passer un bon moment convivial et intergénérationnel. Tarif: 12€ par personneTout public

12 .

Salle des Fêtes 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 60 14 34

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English :

The Bertrichamps MJC is organizing its 5th Folk Ball this Saturday, June 13 at 9pm. The ball is open to all. We’ll be playing and singing couple dances (polka, waltzes, scottish and mazurka) as well as group dances (chapeloise, maraîchine…) and dances from other countries. Come one, come all, and enjoy a convivial, intergenerational evening. Price: 12? per person

L’événement Bal Folk Bertrichamps a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS