Fête de la chapelle Saint-Jean-Baptiste Sentier Saint Jean Bertrichamps

Bertrichamps

Fête de la chapelle Saint-Jean-Baptiste

Sentier Saint Jean Chapelle Saint Jean Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps vous convie à leur traditionnelle fête de la Chapelle Saint Jean Baptiste pour

une messe en plein air à 10h30. Un repas est prévu à l’ancien abri de la Tourbière à 12h30 sur réservation.Tout public

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Sentier Saint Jean Chapelle Saint Jean Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 14 10

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English :

The Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bertrichamps invites you to their traditional fête at the Chapelle Saint Jean Baptiste for

an open-air mass at 10:30 a.m. A meal will be served at the former Tourbière shelter at 12:30 p.m. on reservation.

L’événement Fête de la chapelle Saint-Jean-Baptiste Bertrichamps a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS