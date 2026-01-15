Bal Folk de la Saint Patrick Mamers

Bal Folk de la Saint Patrick

Salle des fêtes Mamers Sarthe

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La Saint Patrick en musique à Mamers

La fête de la Saint Patrick est organisée par l’association ParceQue de Mamers.

Voici le programme concocté avec amour

• 11h 14h, café La Rotonde, session irlandaise

• 15h 17h, atelier danses irlandaises, salle de l’Horloge

• dès 20h30, Bal Folk de la Saint Patrick

Entrée libre et ouverte à tous .

Salle des fêtes Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Saint Patrick’s Day music in Mamers

