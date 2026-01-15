Bal Folk de la Saint Patrick Mamers

Bal Folk de la Saint Patrick Mamers samedi 14 mars 2026.

Bal Folk de la Saint Patrick

Salle des fêtes Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

La Saint Patrick en musique à Mamers
La fête de la Saint Patrick est organisée par l’association ParceQue de Mamers.
Voici le programme concocté avec amour
• 11h 14h, café La Rotonde, session irlandaise
• 15h 17h, atelier danses irlandaises, salle de l’Horloge
• dès 20h30, Bal Folk de la Saint Patrick
Entrée libre et ouverte à tous   .

Salle des fêtes Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Patrick’s Day music in Mamers

L’événement Bal Folk de la Saint Patrick Mamers a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Maine Saosnois