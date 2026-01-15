Bal Folk de la Saint Patrick Mamers
Bal Folk de la Saint Patrick Mamers samedi 14 mars 2026.
Bal Folk de la Saint Patrick
Salle des fêtes Mamers Sarthe
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
La Saint Patrick en musique à Mamers
La fête de la Saint Patrick est organisée par l’association ParceQue de Mamers.
Voici le programme concocté avec amour
• 11h 14h, café La Rotonde, session irlandaise
• 15h 17h, atelier danses irlandaises, salle de l’Horloge
• dès 20h30, Bal Folk de la Saint Patrick
Entrée libre et ouverte à tous .
Salle des fêtes Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Saint Patrick’s Day music in Mamers
