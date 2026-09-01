Bal Folk place de la République Étoile-sur-Rhône

samedi 26 septembre 2026 · place de la République · Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Bal Folk

place de la République Espace Polyvalent Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Stages de danses, bal folk et repas vous sont proposés par l’association Millesime 58 !

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place de la République Espace Polyvalent Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 87 69 56 millesime.58@laposte.net

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English :

The Millesime 58 association offers dance workshops, folk dances, and meals!

L’événement Bal Folk Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme