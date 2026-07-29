AGENDA · Étoile-sur-Rhône
Fest’jeux -Far west Étoile-sur-Rhône
mercredi 23 septembre 2026 · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Fest’jeux -Far west
Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-25
Animations jeux pour tous les publics.
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Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 64 73 mjcetoile26800@gmail.com
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English :
Games and activities for all ages.
L’événement Fest’jeux -Far west Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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