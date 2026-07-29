Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Fest’jeux -Far west

Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-25

Animations jeux pour tous les publics.

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Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 64 73 mjcetoile26800@gmail.com

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English :

Games and activities for all ages.

L’événement Fest’jeux -Far west Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme