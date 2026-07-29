One Day Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

One Day

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez danser sur des tubes Pop Folk avec le groupe One Day !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Come dance to some pop-folk hits with the band One Day!

L’événement One Day Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme