AGENDA · Étoile-sur-Rhône
One Day Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
samedi 1 août 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
One Day
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez danser sur des tubes Pop Folk avec le groupe One Day !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Come dance to some pop-folk hits with the band One Day!
L’événement One Day Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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