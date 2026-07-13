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Concert de Fara Nazwa Festif Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

vendredi 31 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Concert de Fara Nazwa Festif

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Nous sommes ravis d’accueillir pour la premiere fois le groupe Fara Nazwa.
Fara Nazwa est un groupe toulousain. Répertoire constitué principalement de musiques traditionnelles de l’Est (Balkans, Tziganes, Slaves…)
  .

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

We are delighted to welcome the band Fara Nazwa for the first time.
Fara Nazwa is a band from Toulouse. Their repertoire consists mainly of traditional music from Eastern Europe (the Balkans, Gypsy, Slavic, etc.).

L’événement Concert de Fara Nazwa Festif Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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