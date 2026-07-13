Concert de Fara Nazwa Festif Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
vendredi 31 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Concert de Fara Nazwa Festif
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Nous sommes ravis d’accueillir pour la premiere fois le groupe Fara Nazwa.
Fara Nazwa est un groupe toulousain. Répertoire constitué principalement de musiques traditionnelles de l’Est (Balkans, Tziganes, Slaves…)
.
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
We are delighted to welcome the band Fara Nazwa for the first time.
Fara Nazwa is a band from Toulouse. Their repertoire consists mainly of traditional music from Eastern Europe (the Balkans, Gypsy, Slavic, etc.).
L’événement Concert de Fara Nazwa Festif Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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