Soirée concert DJ Sam Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Soirée concert DJ Sam Iles du Chez Étoile-sur-Rhône vendredi 29 mai 2026.
Étoile-sur-Rhône
Soirée concert DJ Sam
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Prêts à bouger toute la soirée ? DJ Sam prend les platines pour un set énergique et une ambiance 100% bonne humeur au bord de l’eau.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Ready to rock the party? DJ Sam takes over the decks for an energetic set and a 100% happy atmosphere by the water.
L’événement Soirée concert DJ Sam Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme
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