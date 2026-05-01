Soirée concert DJ Sam Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Soirée concert DJ Sam

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Prêts à bouger toute la soirée ? DJ Sam prend les platines pour un set énergique et une ambiance 100% bonne humeur au bord de l’eau.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Ready to rock the party? DJ Sam takes over the decks for an energetic set and a 100% happy atmosphere by the water.

L’événement Soirée concert DJ Sam Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme