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Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône

Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône vendredi 14 août 2026.

Adresse : Chemin du télégraphe

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit Gratuit 18 ans

Étoile-sur-Rhône

Visite guidée Le télégraphe de Chappe

Chemin du télégraphe Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit
Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 10:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Avant le téléphone et le numérique, un bras mécanique faisait voyager les messages à travers les kilomètres…
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Chemin du télégraphe Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Before the telephone and digital technology, a mechanical arm carried messages across the miles?

L’événement Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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