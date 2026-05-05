Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône
Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône vendredi 14 août 2026.
Étoile-sur-Rhône
Visite guidée Le télégraphe de Chappe
Chemin du télégraphe Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 10:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Avant le téléphone et le numérique, un bras mécanique faisait voyager les messages à travers les kilomètres…
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Chemin du télégraphe Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Before the telephone and digital technology, a mechanical arm carried messages across the miles?
L’événement Visite guidée Le télégraphe de Chappe Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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