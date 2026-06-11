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Soirée Brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Soirée Brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Soirée Brasero

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-16

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée Brasero Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme

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