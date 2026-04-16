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Festival Les Perseides Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Festival Les Perseides Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône vendredi 14 août 2026.

Lieu : Domaine des Clévos

Adresse : 390 Rte de Marmans

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 34 34 59

Étoile-sur-Rhône

Festival Les Perseides

Domaine des Clévos 390 Rte de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 34 – 34 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

À la croisée de la pop, du rock indé et de l’électro, le festival se veut défricheur, curieux et engagé mêlant artistes émergents et figures confirmées de la scène indépendante. Un pied dans la musique actuelle, l’autre tourné vers ce qui arrive fort.
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Domaine des Clévos 390 Rte de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

At the crossroads of pop, indie rock and electro, the festival is a pioneering, inquisitive and committed mix of emerging artists and established figures from the independent scene. One foot in today?s music, the other focused on what?s coming up strong.

L’événement Festival Les Perseides Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme

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