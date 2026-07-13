Grand bal du 14 Août Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Grand bal du 14 Août

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Une grande soirée festive à la veille du 15 août avec Manouk, ambiance guinguette et convivialité !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

A festive evening on the eve of August 15th with Manouk, a guinguette atmosphere and conviviality!

L’événement Grand bal du 14 Août Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme