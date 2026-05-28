Soirée DJ Dj Dorian Gamon, aka DJ Baguette Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Soirée DJ Dj Dorian Gamon, aka DJ Baguette

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Prêts à danser ? DJ Dorian Gamon, alias DJ Baguette, vous embarque dans un mix énergique pour une soirée 100% vibes au bord de l’eau !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Ready to dance? DJ Dorian Gamon, aka DJ Baguette, will take you on an energetic mix for a 100% vibes evening by the water!

L’événement Soirée DJ Dj Dorian Gamon, aka DJ Baguette Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme