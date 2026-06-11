UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée SBK Beng Beng Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Soirée SBK Beng Beng Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Soirée SBK Beng Beng

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Que vous soyez débutant·e ou expérimenté·e, Bengbeng Dance vous propose une initiation pour vous mettre à l’aise sur la piste. Prêt·e à bouger et à vous éclater ?
  .

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a beginner or an experienced dancer, Bengbeng Dance offers an introductory class to help you feel comfortable on the dance floor. Ready to move and have some fun?

L’événement Soirée SBK Beng Beng Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Étoile-sur-Rhône (Drôme)