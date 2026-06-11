Soirée SBK Beng Beng Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Soirée SBK Beng Beng Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 22 juillet 2026.
Étoile-sur-Rhône
Soirée SBK Beng Beng
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Que vous soyez débutant·e ou expérimenté·e, Bengbeng Dance vous propose une initiation pour vous mettre à l’aise sur la piste. Prêt·e à bouger et à vous éclater ?
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Whether you’re a beginner or an experienced dancer, Bengbeng Dance offers an introductory class to help you feel comfortable on the dance floor. Ready to move and have some fun?
L’événement Soirée SBK Beng Beng Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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