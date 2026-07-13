Concert Kheops Pop Rock Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Concert Kheops Pop Rock

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le groupe Kheops débarque pour une soirée musicale Pop, Rock & Funk

Préparez-vous à chanter et danser avec eux au rythme de la bonne humeur et des grands classiques revisités !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

The Kheops band is coming to town for a night of pop, rock, and funk music.

Get ready to sing and dance along with them to the beat of good vibes and reimagined classics!

L’événement Concert Kheops Pop Rock Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme