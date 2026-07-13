Soirée DJ Boris 90 2000 Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
jeudi 23 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Soirée DJ Boris 90 2000
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Préparez-vous à danser toute la soirée sur les plus grands tubes des années 80, 90 et 2000 avec DJ Boris ! Ambiance rétro, paillettes et souvenirs garantis
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Get ready to dance the night away to the biggest hits of the ’80s, ’90s, and 2000s with DJ Boris! A retro vibe, glitter, and fond memories are guaranteed.
L’événement Soirée DJ Boris 90 2000 Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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