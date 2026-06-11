Bal du 13 juillet avec Loco’s Iles du Chez Étoile-sur-Rhône lundi 13 juillet 2026.

Étoile-sur-Rhône

Bal du 13 juillet avec Loco’s

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Prépare tes plus beaux pas de danse ! L’Orchestre Loco’s te fait revivre l’ambiance des bals d’été avec des reprises festives et populaires. Convivialité, rythme et bonne humeur seront au rendez-vous

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Get ready to show off your best dance moves! The Loco’s Orchestra will take you back to the atmosphere of the old-fashioned dances with festive and popular covers. A friendly atmosphere, great rhythm, and good cheer are guaranteed!

L’événement Bal du 13 juillet avec Loco’s Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme