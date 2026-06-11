Full Moon Party DJ La Djonnaise Electro Disco Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 1 juillet 2026.

Étoile-sur-Rhône

Full Moon Party DJ La Djonnaise Electro Disco

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Plongez dans une nuit électrisante avec La DJonnaise pour une Full Moon Party 100% Electro Disco !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Dive into an electrifying night with La DJonnaise for a 100% Electro Disco Full Moon Party!

L’événement Full Moon Party DJ La Djonnaise Electro Disco Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme