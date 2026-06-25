Concert Benjo Rock N Roll Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Concert Benjo Rock N Roll

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Plongez dans l’univers chaud et authentique de Benjo avec un mélange de Rock n’Roll et de Blues qui va vous faire vibrer !

Une ambiance électrisante pour un samedi soir mémorable au bord de l’eau.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Immerse yourself in Benjo’s warm and authentic world with a mix of rock ‘n’ roll and blues that will get you moving!

An electrifying atmosphere for a memorable Saturday night by the water.

L’événement Concert Benjo Rock N Roll Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme