Concert Benjo Rock N Roll Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Concert Benjo Rock N Roll Iles du Chez Étoile-sur-Rhône jeudi 9 juillet 2026.
Étoile-sur-Rhône
Concert Benjo Rock N Roll
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Plongez dans l’univers chaud et authentique de Benjo avec un mélange de Rock n’Roll et de Blues qui va vous faire vibrer !
Une ambiance électrisante pour un samedi soir mémorable au bord de l’eau.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Immerse yourself in Benjo’s warm and authentic world with a mix of rock ‘n’ roll and blues that will get you moving!
An electrifying atmosphere for a memorable Saturday night by the water.
L’événement Concert Benjo Rock N Roll Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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