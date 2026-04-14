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Les mardis étoilés Marchés nocturnes Étoile-sur-Rhône

Les mardis étoilés Marchés nocturnes Étoile-sur-Rhône mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Les mardis étoilés Marchés nocturnes

Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Un mardi, un marché thématique et un concert pour animer la Place de la République au rythme de l’été !
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Place de la République Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 

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English :

A Tuesday, a themed market and a concert to liven up the Place de la République to the rhythm of summer!

L’événement Les mardis étoilés Marchés nocturnes Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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