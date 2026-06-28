Soirée du monde et Boom des enfants Iles du Chez Étoile-sur-Rhône lundi 6 juillet 2026.

Étoile-sur-Rhône

Soirée du monde et Boom des enfants

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Un moment festif pour bien commencer la semaine en famille.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

A festive occasion to kick off the week with the family.

L’événement Soirée du monde et Boom des enfants Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme