Rassemblement auto et brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Rassemblement auto et brasero

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-23

Des cylindrées, du style et de la passion mécanique ! Les belles carrosseries s’exposent à Étoile Park pour le plaisir des yeux et des moteurs.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Cylinders, style, and a passion for cars! Beautiful cars are on display at Étoile Park, a feast for the eyes and a treat for car enthusiasts.

L’événement Rassemblement auto et brasero Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme