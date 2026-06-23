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Rassemblement auto et brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Rassemblement auto et brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Rassemblement auto et brasero

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-05 2026-08-23

Des cylindrées, du style et de la passion mécanique ! Les belles carrosseries s’exposent à Étoile Park pour le plaisir des yeux et des moteurs.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

Cylinders, style, and a passion for cars! Beautiful cars are on display at Étoile Park, a feast for the eyes and a treat for car enthusiasts.

L’événement Rassemblement auto et brasero Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme

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