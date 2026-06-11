Moussa et Moussa Soirée Africaine ! Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Moussa et Moussa Soirée Africaine ! Iles du Chez Étoile-sur-Rhône jeudi 2 juillet 2026.
Étoile-sur-Rhône
Moussa et Moussa Soirée Africaine !
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Plongez dans une ambiance chaleureuse et rythmée avec Moussa et Moussa ! Une soirée africaine pour danser sur des sons entiers et festifs au bord de l’eau.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Immerse yourself in a warm and lively atmosphere with Moussa and Moussa! An African-themed evening of dancing to full-bodied, festive beats by the water.
L’événement Moussa et Moussa Soirée Africaine ! Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme
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