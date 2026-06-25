Concert Musik’elles Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Concert Musik’elles Iles du Chez Étoile-sur-Rhône vendredi 17 juillet 2026.
Étoile-sur-Rhône
Concert Musik’elles
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Six filles, une énergie débordante ! Musik’elles revisite la pop, le rock et la soul avec une touche de violon, piano, basse, batterie et chant.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Six girls, boundless energy! Musik?elles puts a fresh spin on pop, rock, and soul with a touch of violin, piano, bass, drums, and vocals.
L’événement Concert Musik’elles Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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