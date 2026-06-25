Concert Musik’elles Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Concert Musik’elles

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Six filles, une énergie débordante ! Musik’elles revisite la pop, le rock et la soul avec une touche de violon, piano, basse, batterie et chant.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Six girls, boundless energy! Musik?elles puts a fresh spin on pop, rock, and soul with a touch of violin, piano, bass, drums, and vocals.

L’événement Concert Musik’elles Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme