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Ciné plein air MUFASA le roi lion Parc du Château Étoile-sur-Rhône

Ciné plein air MUFASA le roi lion Parc du Château Étoile-sur-Rhône mardi 4 août 2026.

Lieu : Parc du Château

Adresse : 3 Boulevard de la Puya

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Ciné plein air MUFASA le roi lion

Parc du Château 3 Boulevard de la Puya Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 21:30:00

Date(s) :
2026-08-04

A la tombée de la nuit, venez (re)découvrir les aventures de Mufasa du Roi Lion en plein air !
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Parc du Château 3 Boulevard de la Puya Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50  contact@mairie-etoilesurrhone.fr

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English :

As night falls, come and (re)discover the adventures of Mufasa from The Lion King in the open air!

L’événement Ciné plein air MUFASA le roi lion Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme

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