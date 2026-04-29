Ciné plein air MUFASA le roi lion Parc du Château Étoile-sur-Rhône
Ciné plein air MUFASA le roi lion Parc du Château Étoile-sur-Rhône mardi 4 août 2026.
Étoile-sur-Rhône
Ciné plein air MUFASA le roi lion
Parc du Château 3 Boulevard de la Puya Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 21:30:00
Date(s) :
2026-08-04
A la tombée de la nuit, venez (re)découvrir les aventures de Mufasa du Roi Lion en plein air !
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Parc du Château 3 Boulevard de la Puya Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr
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English :
As night falls, come and (re)discover the adventures of Mufasa from The Lion King in the open air!
L’événement Ciné plein air MUFASA le roi lion Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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