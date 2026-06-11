Concert Chunky Lilly Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Concert Chunky Lilly

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-09

Nos Amis Chunky Lilly reviennent dans la Drôme pour donner un concert exceptionnel avec leurs reprises des tubes Pop Rock internationaux…

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Our friends Chunky Lilly are returning to La Drôme to give a special concert featuring their covers of international pop-rock hits…

L’événement Concert Chunky Lilly Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme