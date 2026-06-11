Concert Chunky Lilly Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Concert Chunky Lilly Iles du Chez Étoile-sur-Rhône jeudi 6 août 2026.
Étoile-sur-Rhône
Concert Chunky Lilly
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-09
Nos Amis Chunky Lilly reviennent dans la Drôme pour donner un concert exceptionnel avec leurs reprises des tubes Pop Rock internationaux…
.
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our friends Chunky Lilly are returning to La Drôme to give a special concert featuring their covers of international pop-rock hits…
L’événement Concert Chunky Lilly Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Étoile-sur-Rhône (Drôme)
- Soirée DJ Fabio Zeller Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 3 juillet 2026
- Rassemblement auto et brasero Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 5 juillet 2026
- Soirée du monde et Boom des enfants Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 6 juillet 2026
- Les mardis étoilés Marchés nocturnes Étoile-sur-Rhône 7 juillet 2026
- Concert Benjo Rock N Roll Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 9 juillet 2026