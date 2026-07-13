Soirée SKB Etoile sur danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Soirée SKB Etoile sur danse

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Ambiance caliente à la guinguette avec une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) endiablée ! Viens te déhancher au bord de l’eau dans une atmosphère festive et chaleureuse !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

A hot atmosphere at the guinguette with a wild SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) night! Come shake it off by the water in a festive and welcoming atmosphere!

L’événement Soirée SKB Etoile sur danse Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme