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Soirée SKB Etoile sur danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

mercredi 5 août 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Soirée SKB Etoile sur danse

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Ambiance caliente à la guinguette avec une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) endiablée ! Viens te déhancher au bord de l’eau dans une atmosphère festive et chaleureuse !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

A hot atmosphere at the guinguette with a wild SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) night! Come shake it off by the water in a festive and welcoming atmosphere!

L’événement Soirée SKB Etoile sur danse Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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