Soirée SKB Etoile sur danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
mercredi 5 août 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Soirée SKB Etoile sur danse
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Ambiance caliente à la guinguette avec une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) endiablée ! Viens te déhancher au bord de l’eau dans une atmosphère festive et chaleureuse !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
A hot atmosphere at the guinguette with a wild SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) night! Come shake it off by the water in a festive and welcoming atmosphere!
L’événement Soirée SKB Etoile sur danse Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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