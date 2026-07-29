Concert Tribute Red Hot Chili Peppers Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
jeudi 30 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Concert Tribute Red Hot Chili Peppers
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Californication vous fait revivre les tubes mythiques des Red Hot Chili Peppers pour une soirée 100% énergie et rock !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Californication brings the Red Hot Chili Peppers’ legendary hits to life for an evening packed with energy and rock ‘n’ roll!
L’événement Concert Tribute Red Hot Chili Peppers Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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