Concert Tribute Red Hot Chili Peppers Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Concert Tribute Red Hot Chili Peppers

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Californication vous fait revivre les tubes mythiques des Red Hot Chili Peppers pour une soirée 100% énergie et rock !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Californication brings the Red Hot Chili Peppers’ legendary hits to life for an evening packed with energy and rock ‘n’ roll!

L’événement Concert Tribute Red Hot Chili Peppers Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme