Bal Folk La Belle Lurette Tennis Mirabel-aux-Baronnies

Mirabel-aux-Baronnies

Bal Folk La Belle Lurette

Tennis Les Sablières Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies vous invite à un bal folklorique »La Belle Lurette » pour toute la famille.

Une zone de pique nique vous attend avec une buvette et une petite restauration sur place.

Venez danser et chanter.

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Tennis Les Sablières Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

The Mirabel aux Baronnies Festival Committee invites you to a folk dance event, “La Belle Lurette,” for the whole family.

A picnic area awaits you, with a refreshment stand and light snacks available on site.

Come dance and sing.

L’événement Bal Folk La Belle Lurette Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale