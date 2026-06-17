Bal Folk La Belle Lurette Tennis Mirabel-aux-Baronnies
Bal Folk La Belle Lurette Tennis Mirabel-aux-Baronnies samedi 11 juillet 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Bal Folk La Belle Lurette
Tennis Les Sablières Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – – EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies vous invite à un bal folklorique »La Belle Lurette » pour toute la famille.
Une zone de pique nique vous attend avec une buvette et une petite restauration sur place.
Venez danser et chanter.
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Tennis Les Sablières Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
The Mirabel aux Baronnies Festival Committee invites you to a folk dance event, “La Belle Lurette,” for the whole family.
A picnic area awaits you, with a refreshment stand and light snacks available on site.
Come dance and sing.
L’événement Bal Folk La Belle Lurette Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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