Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies dimanche 28 juin 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier
Tennis Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier au stade de Mirabel aux Baronnies
Arrivée des exposants à 6h30, ouverture au visiteurs à 8h00
Buvette et restauration sur place
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Tennis Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
Flea market at the Mirabel aux Baronnies Stadium
Exhibitors arrive at 6:30 a.m., doors open to visitors at 8:00 a.m.
Refreshments and food available on site
L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale