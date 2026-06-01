Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier

Tennis Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier au stade de Mirabel aux Baronnies

Arrivée des exposants à 6h30, ouverture au visiteurs à 8h00

Buvette et restauration sur place

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Tennis Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Flea market at the Mirabel aux Baronnies Stadium

Exhibitors arrive at 6:30 a.m., doors open to visitors at 8:00 a.m.

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale