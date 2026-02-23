Bal Folk Trio Moussaka et duo Lagrange Rutkowski l’atelier de l’homme Debout Madecourt

Bal Folk Trio Moussaka et duo Lagrange Rutkowski

L'atelier l'homme Debout.

Moussaka Trio vous invite à la danse, à la transe sur un répertoire mêlant compositions personnelles et morceaux traditionnels. L’envie commune de faire découvrir leur univers musical à un large public les a conduit à métisser et remodeler une musique trop souvent perçue comme exclusive et figée. Venez goûter à l’énergie et aux sonorités festives de ce nouveau power trio.

Le duo Seb Lagrange et Gaël Rutkowski existe depuis 30 ans et s’est produit en Europe et au Canada ( Québec). Remarqué pour ses concerts de qualité il propose une musique traditionnelle issue des répertoires celtique (Irlande,Écosse, Morvan ainsi que la musique du Cape breton au Canada). Sébastien Lagrange Accordéon chromatique et Gaël Rutkowski Cornemuses du centre 14 et 16 Pouces et Uilleann pipes.

Buvette et petite restauration.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Réservation recommandée lamachinchoserie@gmail.com

Organisé par la machinchoserie.

10 .

l'atelier de l'homme Debout 326 grande rue Madecourt 88270 Vosges Grand Est lamachinchoserie@gmail.com

English :

Bal Folk Trio Moussaka and duo Lagrange Rutkowski.

L'atelier l'homme Debout.

Moussaka Trio invites you to dance and trance to a repertoire combining their own compositions and traditional pieces. Their shared desire to bring their musical universe to a wide audience has led them to cross-breed and reshape music too often perceived as exclusive and rigid. Come and enjoy the energy and festive sounds of this new power trio.

The Seb Lagrange and Gaël Rutkowski duo has been around for 30 years, performing in Europe and Canada (Quebec). Noted for their quality concerts, they offer traditional music from Celtic repertoires (Ireland, Scotland, Morvan, as well as Cape Breton music in Canada). Sébastien Lagrange: Chromatic accordion and Gaël Rutkowski: 14 and 16 bagpipes and Uilleann pipes.

Refreshments and snacks.

For evening events, doors open 1 hour beforehand.

Reservations recommended: lamachinchoserie@gmail.com

Organized by la machinchoserie.

