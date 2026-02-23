Concerts SaxoPop et Big Band de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel L’atelier l’homme Debout Madecourt

Concerts SaxoPop et Big Band de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel

Concerts SaxoPop et Big Band de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel.

L’atelier l’homme Debout.

SaxoPop est le nom d’un projet musical crée sous l’impulsion de deux professeurs de saxophone Geoffroy la Mancusa et Nicolas Gothier.

Les élèves de leurs écoles respectives (Gérardmer, Rambervillers, Thaon-les-Vosges et Vittel, Contrexéville et Mirecourt) sont réunis dans un grand ensemble de saxophones. Accompagnés d’un batteur, les musiciens reprennent des morceaux pop/rock célèbres des années 70 et 80. Des arrangements pour grand ensemble de saxophone ont été écrit pour l’occasion avec des reprises groupes comme Chicago, Supertramp, Toto, Dire straits, Kansas, David Bowie ou Mickael Jackson. Arrangement pour saxo par Geoff la Mancusa ou Nicolas Gothier.

Big Band de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel. Né au sein de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel, le Big Band fait battre le cœur du jazz orchestral sous la direction de Geoffroy Maire. Une vingtaine de musiciens s’y retrouvent pour partager l’énergie communicative du swing, portée par les sonorités emblématiques des saxophones, trombones, trompettes et de la section rythmique. Des grandes pages du jazz des années 1930 à 1970, dans l’esprit de Count Basie et Duke Ellington, aux arrangements plus actuels, le Big Band invite le public à un voyage musical où tradition et modernité dialoguent avec plaisir et intensité.

Buvette et petite restauration.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Réservation recommandée lamachinchoserie@gmail.com

Organisé par la Machinchoserie.Tout public

10 .

L’atelier l’homme Debout 326 grande rue Madecourt 88270 Vosges Grand Est +33 6 28 29 81 32 lamachinchoserie@gmail.com

English :

SaxoPop and Big Band concerts by the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Vittel.

L’homme Debout workshop.

SaxoPop is the name of a musical project created by two saxophone teachers: Geoffroy la Mancusa and Nicolas Gothier.

Students from their respective schools (Gérardmer, Rambervillers, Thaon-les-Vosges and Vittel, Contrexéville and Mirecourt) are brought together in a large saxophone ensemble. Accompanied by a drummer, the musicians cover famous pop/rock songs from the 70s and 80s. Arrangements for a large saxophone ensemble have been written for the occasion, featuring covers of bands such as Chicago, Supertramp, Toto, Dire Straits, Kansas, David Bowie and Mickael Jackson. Saxophone arrangements by Geoff la Mancusa or Nicolas Gothier.

Big Band de l?Orchestre d?Harmonie de la Ville de Vittel. Born out of the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Vittel, the Big Band, under the direction of Geoffroy Maire, is the heartbeat of orchestral jazz. Some twenty musicians come together to share the infectious energy of swing, carried by the emblematic sounds of saxophones, trombone, trumpet and rhythm section. From the great jazz pages of the 1930s to the 1970s, in the spirit of Count Basie and Duke Ellington, to more contemporary arrangements, the Big Band invites the audience on a musical journey where tradition and modernity dialogue with pleasure and intensity.

Refreshment bar and snacks.

For evening events, doors open 1 hour beforehand.

Reservations recommended: lamachinchoserie@gmail.com

Organized by La Machinchoserie.

