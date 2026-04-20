Vernissage de l’exposition les formes du monde L’atelier l’homme Debout Madecourt

Madecourt

Vernissage de l’exposition les formes du monde

L’atelier l’homme Debout 326 Rue Grand Rue Madecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Exposition les formes du monde.

16h Vernissage de l’exposition.

17h Performance avec Marine ANTOINE, Aurélie GANDIT, Florent KIEFFER

L’exposition sera visible les soirs de concert de la Machinchoserie les 11 juillet , 29 août 2026 et 19 septembre 2026.Tout public

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L’atelier l’homme Debout 326 Rue Grand Rue Madecourt 88270 Vosges Grand Est +33 6 28 29 81 32

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English :

Les formes du monde exhibition.

4pm: Exhibition opening.

5pm: Performance with Marine ANTOINE, Aurélie GANDIT, Florent KIEFFER

The exhibition will be on view on Machinchoserie concert evenings, July 11, August 29, 2026 and September 19, 2026.

L’événement Vernissage de l’exposition les formes du monde Madecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT