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Bal Forro à Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Bal Forro à Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Bal Forro à Magmaa Magmaa Food Hall Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Magmaa Food Hall

Adresse : 15 rue la Nouë Bras de Fer

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Mercredi 17 juin 2026, soirée Forró à Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’île de Nantes.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200
https://www.helloasso.com/associations/brasil-no-pe


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