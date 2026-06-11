Bal Forro à Magmaa Magmaa Food Hall Nantes
Bal Forro à Magmaa Magmaa Food Hall Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
Mercredi 17 juin 2026, soirée Forró à Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’île de Nantes.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200
https://www.helloasso.com/associations/brasil-no-pe
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