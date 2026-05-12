Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine
Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine samedi 11 juillet 2026.
Mazières-en-Gâtine
Bal guinguette des Sapeurs-pompiers
Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le bal guinguette des Sapeurs Pompiers de Mazières/St Pardoux revient pour sa 2ème édition. .
Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 39 07 43
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L’événement Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine