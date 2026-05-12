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Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine

Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine

Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Centre de Secours

Adresse : 7 rue du Mazureau

Ville : 79310 Mazières-en-Gâtine

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Mazières-en-Gâtine

Bal guinguette des Sapeurs-pompiers

Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le bal guinguette des Sapeurs Pompiers de Mazières/St Pardoux revient pour sa 2ème édition.   .

Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 39 07 43 

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English :

L’événement Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine

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