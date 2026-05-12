Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Centre de Secours Mazières-en-Gâtine

Mazières-en-Gâtine

Bal guinguette des Sapeurs-pompiers

Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le bal guinguette des Sapeurs Pompiers de Mazières/St Pardoux revient pour sa 2ème édition. .

Centre de Secours 7 rue du Mazureau Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 39 07 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal guinguette des Sapeurs-pompiers Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine