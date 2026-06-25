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Spectacle équestre Lieu-dit le Beugnon Mazières-en-Gâtine

samedi 4 juillet 2026 · Lieu-dit le Beugnon · Mazières-en-Gâtine

Spectacle équestre Lieu-dit le Beugnon Mazières-en-Gâtine

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Lieu-dit le Beugnon
Adresse
La Galipote
Ville
79310 Mazières-en-Gâtine
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Mazières-en-Gâtine

Spectacle équestre

Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Spectacle équestre présenté par les cavaliers.   .

Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 16 69 86  celagalipote@gmail.com

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English : Spectacle équestre

L’événement Spectacle équestre Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine

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