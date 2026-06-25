Spectacle équestre Lieu-dit le Beugnon Mazières-en-Gâtine

Informations pratiques

Mazières-en-Gâtine

Spectacle équestre

Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle équestre présenté par les cavaliers. .

Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 16 69 86 celagalipote@gmail.com

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English : Spectacle équestre

L’événement Spectacle équestre Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine