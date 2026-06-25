AGENDA · Mazières-en-Gâtine
Spectacle équestre Lieu-dit le Beugnon Mazières-en-Gâtine
samedi 4 juillet 2026 · Lieu-dit le Beugnon · Mazières-en-Gâtine
Informations pratiques
Mazières-en-Gâtine
Spectacle équestre
Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle équestre présenté par les cavaliers. .
Lieu-dit le Beugnon La Galipote Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 16 69 86 celagalipote@gmail.com
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English : Spectacle équestre
L’événement Spectacle équestre Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine