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Bal musette Salle Amélie Charrière Dax

Bal musette Salle Amélie Charrière Dax

Bal musette Salle Amélie Charrière Dax jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle Amélie Charrière

Adresse : 98 av Francis Planté

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Dax

Bal musette

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Animé par l’orchestre Jacky Dumartin. Organisé par le Club Taurin du Pays Dacquois.   .

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   ctpdax@gmail.com

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English : Bal musette

L’événement Bal musette Dax a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grand Dax

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