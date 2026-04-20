Bal musette Salle Amélie Charrière Dax

Dax

Bal musette

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Animé par l’orchestre Jacky Dumartin. Organisé par le Club Taurin du Pays Dacquois. .

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine ctpdax@gmail.com

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English : Bal musette

L’événement Bal musette Dax a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grand Dax